洪水橋#LYOS單日連撻15伙、涉資9146萬 長實殺訂992萬
撰文：李明珠
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長實（1113）旗下洪水橋現樓#LYOS今日（6日）突然連環撻訂15伙單位，涉及成交金額共9,146萬元，發展商合共殺訂992.8萬元。
洪水橋#LYOS今日單日連撻15伙，涉及的單位均於2021年售出，成交價由363.5萬至1,565萬元，涉資共9,146萬元。單位最新於本日正式終止交易，發展商合共殺訂992.8萬元。
當中售價最高的單位為複式C座地下及1室19室，實用面積778平方呎，連24平方呎平台、351平方呎花園及306平方呎天台。單位於2021年12月以1,565萬元成交，惟最終撻訂並遭沒收15%訂金，即約234.7萬元。
大部分採用450天建期付款計劃、每90天支付1%
資料顯示，15伙單位中有14伙均採用450天建築期付款計劃，在簽署臨時買賣合約並支付5%訂金後，每90天需再加付1%訂金，合共5次。因此料眾買家終止交易後合共遭殺訂10%訂金。
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