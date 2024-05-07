MIAMI QUAY I 明開放現樓示位、擬下周開售　逾7.5萬呎會所曝光

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德跑道區MIAMI QUAY I 今日（5月7日）開放兩伙現樓示範單位及會所予傳媒參觀。發展商表示，項目明日將開放示範單位予公眾參觀，並於日內更新價單，有機會最快下周開售。



明日對外開放示範單位 擬下周開售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目至今累沽50伙，套現約5億元，平均成交呎價約2.4萬元。項目將於明日開放示範單位予公眾參觀，並於日內更新價單，有機會最快下周開售。

黃光耀補充，啟德區自撤辣後交投升幅突出，3月至今已錄得740宗成交，套現金額約144億元，當中跑道區項目的最高呎價紀錄高達6.8萬元 ，反映啟德區單位受市場關注。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀 （右二）

會所設兩部分 佔地逾7.5萬平方呎

另外，發展商亦開放現樓會所予傳媒參觀，會所分為兩部分共逾7.5萬平方呎，分別為逾3萬平方呎臨海會所「CLUB MIAMI」及逾4.5萬平方呎藝術園林「The Wynwood」。

會所設室外及室內泳池，其中戶外臨海泳池長約50米並設於園林當中，而室內恒溫泳池則長約25米，以落地玻璃設計，可望園林景致，內設按摩池等。另特設FloatFit HIIT（水上高強度間歇訓練）設施，住戶可於室內泳池體驗在浮板上的高強度訓練。

↓↓ 會所室外及室內泳池 ↓↓

設實況互動划艇機、高科技VR電單車模擬器

同時設有24小時全天候健身空間，提供實況互動划艇機、高科技VR電單車模擬器等，另設有瑜伽空間。發展商亦於會所設兩大主題的童趣遊玩區，供2至8歲小童玩樂，以森林探奇及天空歷險為主題。至於，其他休閒設施亦包括VR Arena動感遊戲室、Movie Sunlit日照影院、桌球室及遊樂室等。

設三大宴會廳

除動態設施外，CLUB MIAMI設有三⼤宴會廳，其中一個宴會廳配備高級廚房設備及私人遊樂室，更連接私人園林及私人泳池。另外兩個宴會廳則設於M樓，同樣提供完備烹飪設施。

↓↓ MIAMI QUAY I 現樓會所 ↓↓