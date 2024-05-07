方便小朋友九龍塘返學　廿四孝父母3.8萬連車位租畢架．金峰三房

租務市場交投暢旺，其中沙田嶺半新盤畢架．金峰2021年4月入伙至今三年終錄首宗租賃成交。據知，新租客屬家庭客，為方便小朋友九龍塘上學，以月租3.8萬元連車位租三房，呎租約36.8元。



中原地產分行副分區營業經理徐家倫表示，是次租賃成交為畢架．金峰1座低層D室，實用面積1,033平方呎，屬三房連套房及工人套房間隔，望山景。業主最初以3.9萬元叫價放盤，經雙方議價後終以3.8萬元連車位租出，呎租約36.8元。

↓↓畢架．金峰1座低層D室↓↓

為方便小朋友九龍塘上學

至於新租客為外區家庭客，為就小朋友方便九龍塘上學，加上見屋苑樓齡新，環境舒適，加上屬罕有放盤，即決定租入單位自用。據了解，業主於2022年以約1,737萬元購入單位，是次租出單位租金回報2.6厘。

入伙三年終錄首宗租 項目設一座住宅大樓及四幢洋房

畢架．金峰於2021年4月入伙，由一座住宅大樓及四幢洋房組成，合共66伙，當中62伙屬分層戶，主打三房間隔。至於特色單位分別位於地下及11樓，面積由1,018至1,548平方呎，連平台或花園。另提供四幢洋房，實用面積2,814至3,448平方呎，全部連逾千呎花園，另設69個車位。