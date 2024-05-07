方便太古坊返工　九龍租客1.95萬轉租康怡花園　租金回報高達41厘

二手市場租務暢旺，惟個別屋苑租盤數量持續下跌。有代理表示，鰂魚涌康怡花園現時有約40個租盤，較去年同期約95個按年下跌近6成，導致租賃交投大幅下降。目前康怡花園本月暫錄5宗租賃成交，平均實用呎租約37.4元。



康怡花園租盤按年挫近6成、放盤一日即獲洽租

中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，是次租賃成交為康怡花園N座高層13室，實用面積490平方呎，屬兩房間隔。單位最初以2萬元叫價放租，放盤一日即獲租客洽租，經雙方議價後業主同意微減500元，以1.95萬元租出，呎租39.8元。

37年前57.1萬入市 回報高達41厘

至於，新租客原居於九龍區，因為方便於太古坊返工，決定升級租康怡花園自用。據知，業主於1987年以57.1萬元一手購入單位，持貨37年，是次出租單位租金回報41厘。