MIAMI QUAY I 現樓示位　米白色牆紙配金屬條　襯出海洋幻彩Feel

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德跑道區MIAMI QUAY I，今日（5月7日）開放兩伙現樓示範單位及會所予傳媒參觀。



採海軍藍色作主調 米白色牆紙配金屬條併貼

率先開放的屬三房套連裝修現樓示範單位，位處第1座11樓B室，實用面積661平方呎。單位設計以MIAMI-SOUTH BEACH海岸為藍本，採用海軍藍色作主調。客飯廳不設玄關，空間更見實用，擺設四人雲石紋餐桌和海藍色布藝餐椅。牆身則選用微閃爍米白色布藝牆紙，配以金屬條併貼，呈現出海洋幻彩感覺。

客廳外接露台，與工作平台合併，擺放了戶外椅、茶几及盛綠植物，打造戶外休閒空間。三間睡房與客廳同向，望海景。主人房間隔方正實用，擺放了藍色布藝雙人床及仿皮金屬衣櫃。

↓↓MIAMI QUAY I 第1座11樓B單位↓↓

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採沿海休閒生活設計概念

第二伙為兩房連開放式廚房現樓示範單位，位處第1座11樓F室，實用面積448平方呎。單位以MIAMI沿海休閒生活為設計概念，暖色系主調配搭以湖水藍綠色傢俱及飾品作為點綴。客飯廳方正實用。

客廳則擺放了白色弧形梳化，前方放置木製電視櫃。客廳連接露台連工作平台，可擺設盛綠植物及戶外茶座。至於廚房採開放式設計，配備雙頭電磁爐、煮食爐、嵌入式蒸焗爐等家電。

主人房空間偌大，在玻璃幕牆設計下，室內採光度十足。而小朋友房設計溫馨，衣櫃、布藝床架、燈飾及地毯均使用喜悅顏色，增添童趣氛圍。

↓↓MIAMI QUAY I 第1座11樓F單位↓↓