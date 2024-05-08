美聯：近兩個月5800伙申預售樓花 較撤辣前大升42倍
撰文：蔡偉南
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樓市撤辣後發展商加快申請預售樓花。據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，撤辣後2個月新申請私人住宅預售單位合共已有5,851伙，較撤辣前2個月僅135伙大幅急升超過42倍。
美聯指出，4月份共有5個私人住宅新申請預售樓花同意書項目，涉及約2,643個單位，項目包括新啟德九龍內地段第6604號第1期(307伙)、大埔馬窩路19號第2期(682伙)及第3期(565伙)、粉嶺粉錦公路663號(765伙)及粉嶺上水市地段第278號第2期(324伙)。
該行物業首席分析師劉嘉輝指出，雖然數目較3月份3,208伙減少約17.6%，但仍是1年以來次高，可見撤辣後樓市氣氛向好，發展商持續積極為旗下項目申請預售樓花以便儘早掌握推盤主導權。
4月未有私人住宅獲批預售
撤辣後多個全新盤接連登場，導致已批出預售樓花同意書但尚未發售的私人住宅顯著減少至目前約15,900伙，比起2個月前(3月初)剛撤辣後約19,800伙大幅減少近2成，反映發展商積極推盤。
反觀，4月份僅得1個項目獲批預售樓花，項目為粉嶺百和路72號第2期，涉及單位696伙；值得留意，此項目屬資助出售房屋，即換言之，4月份未有私人住宅項目獲批預售樓花。
↓每月新申請預售樓花的住宅單位數目↓
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