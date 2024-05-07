上月零私樓獲批預售樓花　六新盤新申請　萬科馬窩路1247伙最多

地政總署公布，不過房協旗下粉嶺百和路資助房屋項目則獲批預售，涉及696伙，預計落成日期為2025年9月30日。



收到6份新申請 萬科馬窩路共1247伙最多

另外，地政總署又指4月份收到6份新申請，當中最多屬萬科置業（香港）及青建國際控股（1240）的大埔馬窩路項目第2期涉682伙、第3期565伙，合共1,247伙，預計落成日期為2026年3月。

古洞第24區住宅地，位於粉嶺公路以北。（地政總署圖片)

會地黃光耀：撤樓市復甦 料明年初推出

會德豐地產古洞24區項目第2期亦有申請，涉及324伙，預計落成日期為2027年6月1日。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，撤辣後樓市復甦，市場信心回穩,。因此加快古洞24區項目的預售申請, 預計2025年初推出市場。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

永泰地產、長實亦有新申請

至於永泰地產（0369）夥拍前特首董建華家族成員，以及前政務司司長唐英年合作發展的粉嶺粉錦公路與青山公路（古洞段交界住宅項目），涉及765伙，預計落成日期為2027年3月31日。

長實（1113）啟德跑道區第4E區2號地盤亦有申請，涉及307伙，預計落成日期為2027年2月26日。另房協觀塘安達臣安禧街22號出售房屋，涉及960伙，預計落成日期為2027年9月30日。