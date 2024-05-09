8年前2500元入市做業主　沙田新裝修公屋88萬沽　升值2.3倍｜多圖

二手市場轉旺，沙田公屋博康邨有新淨裝修單位以未補地價88萬元沽出，成交呎價僅3,100元。值得留意，原業主2016年買入價僅約26.98萬元，當時僅付2,500元意向金作首期入市，持貨8年轉手單位升值逾61萬元。



放盤兩個月獲白居二買家洽購

世紀21區域經理莊瑞生表示，是次成交為沙田博康邨公屋第3座低層16室，實用面積約277平方呎，原業主最初以未補地價98萬元叫價放盤，放盤兩個月獲白居二買家洽購，經雙方議價後減價10萬元，終以未補地價88萬元易手，呎價約3,177元。據放盤圖片顯示，單位屬開放式間隔，內櫳闊落且有新淨裝修，並廚房以梗廚設計。

↓↓沙田博康邨公屋第3座低層16室↓↓

原業主當年2500元意向金首期上車

據房委會資料顯示，目前有約39個公屋屋邨屬租者置其屋計畫，即現居的租戶可以購買正在租住的單位，而上述沙田博康邨亦屬其中之一。

若租客有意購買當前居住單位，可在房委會提供的銀行或財務機構名單中選擇，以特惠條件申請，貸款額最高可為該單位的成交價減去已付的意向金，而還款期限最長可達30年。

沙田博康邨屬租者置其屋計畫之一的公屋屋邨。

持貨8年轉手升值逾61萬

因此，原業主2016年以26.98萬元買入，同年獲銀行批出26.73萬元貸款，反映當年僅以2,500元意向金作首期上車，持貨至今8年，是次轉手帳面賺逾61萬元，單位期內升值近2.3倍。