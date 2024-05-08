內地客700萬沽尖沙咀凱譽一房　九年勁蝕45%、樓價蒸發570萬

樓市自2月底全面撤辣後，二手樓市轉旺，不過市場依然錄得勁蝕個案。尖沙咀豪宅凱譽一伙中高層一房戶，以700萬元沽出，較2015年買入價帳面貶值逾570萬元，蝕幅高達約45%。



上述成交個案為尖沙咀凱譽中高層D室，實用面積350平方呎，採一房間隔。據了解，早前叫價800萬元，在5月初落實以700萬元沽出，成交呎價僅2萬元。

2015年買入價1,272.18萬

翻查資料，該單位早於2015年11月以1,272.18萬元買入，以最新成交價計算，該單位在過去9年帳面貶值逾572萬元，大幅跌價約45%，成為該單幢項目最大蝕幅個案。據了解，該單位原業主姓董，英文名字為國語拼音，料為內地客。

原為服務式住宅由四叔持有 其後轉租為售

凱譽位於尖沙咀棉登徑8號，提供262伙，項目由恒地（0012）前主席「四叔」李兆基私人持有，原屬於服務式住宅，其後轉租為售。

去年5宗成交全部需蝕讓

翻查凱譽在2023年的成交紀錄，去年錄得5宗二手買賣個案，全部需要蝕讓收場，蝕幅高達17%至29%。而今年暫時錄得2宗成交個案，蝕幅介乎34%至45%。