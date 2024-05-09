利嘉閣地產：4月錄3545宗一手私宅登記、創逾17年半新高

撤辣令樓市交投增加，綜合土地註冊處數據所得，2024年4月全港共錄得3,545宗一手私人住宅買賣登記，較3月的1,454宗急升1.44倍，連升2個月兼創自2006年十月以來、即逾17年半新高。而4月份登記總值激增兩倍，共錄得419.58億元，同樣連升兩月兼創1996年有紀錄以來的歷史新高，並為史上首度單月突破400億元水平。



4月錄3545宗一手私宅登記 即逾17年半新高

按地區劃分，今年4月份全港三區新盤登記量錄得全線倍升，當中港島區升幅亮麗，主要受惠區內有大盤開售反應良好而錄得多宗登記，加上餘貨盤亦積極應市帶來貢獻。總結4月份港島區一手買賣登記量按月大升近1.9倍，共錄得594宗。此外，受惠期內登記的大部分屬中高價物業，故帶動買賣登記金額增3.17倍，涉約101.78億元；並帶動月內每宗平均售價高見1,713.47萬元，較三月的1,185.44萬元大增44.5%。

九龍區錄得逾1800宗登記

九龍區方面升幅雖相對少但亦突破一倍，主要受惠月內多個全新盤及減價重推盤百花齊放，而能成為月內登記量最多的分區，錄得逾1,800宗登記。總結4月份九龍區一手私宅登記共錄得1,810宗，較前月的859宗上升1.11倍；而月內涉及登記金額也大增1.89倍，錄得226.59億元，量值均貼近整體大市的升幅。

4月錄3545宗一手私宅登記，逾17年半新高。

新界區4月錄1,141宗 表現冠絕全港三區

至於新界區買賣登記量升幅最為突出，一方面是前月基數較低，而撤辣後全新大盤即時起動，連同不少餘貨盤齊齊搶灘，而各類買家及投資者大舉入市支持下，刺激買賣登記量急升。總結4月份新界區一手私宅買賣登記錄1,141宗，較3月的389宗急升1.93倍，表現冠絕全港三區。至於月內新界區買賣登記金額也錄得91.20億元，雖為三區中最少，但按月也大增1.75倍。

日出康城SEASONS PLACE錄555宗 總值達35.20億

按樓盤分類，日出康城SEASONS PLACE於四月份錄得555宗登記，成為月內登記量最多的一手私宅項目，登記總值達35.20億元，平均每宗登記約634萬元；其次為九龍灣的泰峯及港島南岸的BLUE COAST，分別錄得339宗及333宗登記。至於排行榜內上月平均每宗買賣成交價最高者為啟德澐璟的2,945萬元；而元朗匯都1期的484萬元則為較低平均價者。

日出康城SEASONS PLACE。

本月登記或回落至2,000宗 仍為34個月次高

展望五月份市況，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，全面撤辣最高入市階段暫告一段落，過去兩月，多個新盤已極速吸納了大批心急的入市客源，相信市場會轉趨平穩理性，入市速度將有所放慢。

陳海潮亦料發展商現階段仍會以貼市價推盤，而過去多年積累的購買力，包括投資者入市的情況將會持續，故仍能維持較撤辣前為好的交易量。依近期日均一手成交有所回落推算，預料整個5份一手私宅買賣登記或從高位回落至2,000宗水平，按月減少44%，但仍將是自2021年八月以來共34個月的次高水平。