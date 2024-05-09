首置客無睇樓340萬買利奧坊．曉岸開放式　上手持貨8年蝕近16%

樓價回落，半新盤蝕讓潮持續。大角咀利奧坊．曉岸一伙開放式單位新近以340萬元蝕沽，呎價約18,681元。原業主8年前一手買入帳蝕63.4萬元離場，貶值逾一成半。



香港置業首席聯席董事曾家輝表示，上述單位為利奧坊．曉岸1座極低層，實用面積約182平方呎，開放式間隔連大平台。業主最初叫價350萬元，放盤3個月後獲同區客洽詢。據悉，新買家為首置客，無睇樓便直接議價，最終以340萬元承接單位，折合呎價約18,681元。

8年前一手買入蝕近16%

翻查資料，屋苑全年約有14宗二手成交，當中有12宗為蝕讓個案，蝕幅介乎4%至31%。原業主在2016年2月以約403.4萬元一首購入單位，持貨8年，是次轉售帳面虧損約63.4萬元，期内貶值約15.7%