樓市調查：發展商貼市價推盤　逾9成市民傾向買私樓、創1年新高

自本港「全面撤辣」後，交投明顯增加，市場氣氛復甦。香港置業今日（9日）公佈置業意向調查報告。當中近6成受訪者在樓市「全撤辣」後置業意慾增加。另外，有約57%受訪者傾向選購一手新盤，比例按季增加約11.5個百分點，大多因認為新盤價錢吸引。香港置業預料下半年開始減息，第二季住宅交投有望挑戰16,500宗水平，按季升約9%。



香港置業研究部董事王品弟表示，香港置業於今年4月底進行客戶置業意向調查，成功收回277份有效問卷，根據調查數據顯示，近6成(約59.6%)受訪者在樓市「全撤辣」後置業意慾增加，約27.1%受訪者認為沒有影響，而置業意慾減少的受訪者則有約13.4%，反映「全面撤辣」普遍增加買家入市意慾。

超過一半受訪者傾向買新盤、因覺得價錢吸引

另外，有約57%受訪者傾向選購一手新盤，比例按季增加約11.5個百分點，當中有近4成半(約44.9%)受訪者認為新盤價錢吸引，其次為鍾情物業樓齡新，佔比逾3成(約31%)，反映撤辣後，發展商多個新盤傾巢而出，加上新盤均以貼市價推出市場，吸引不少買家包括投資客積極在一手市場上「尋寶」。

投資客按季上升8.4%

事實上，從調查數據可見，受訪者購買物業用途的比例當中，上車及換樓的比例為約33.2%及約33.9%，分別按季下跌約1.6個百分點及約6.8個百分點，而投資比例則按季上升約8.4個百分點至約32.9%，重返3成以上水平，比例創7季新高，反映撤辣後樓市轉旺，投資者增加，而「西餅客」亦重現蹤影。

樓市調查顯示，財案樓市「全撤辣」後近6成受訪者置業意慾增加。

超過9成受訪者想買私樓、創1年新高

發展商積極以貼市價推盤，搶盡市場焦點。今年首季整體新盤市場明顯回復熱鬧，搶去不少二手客源。調查亦發現，有超過9成(即約92.1%)受訪者冀入市「私人住宅」，創1年新高。王品弟認為，主要因為發展商以貼市價推盤，一手新盤價錢貼近資助房屋，加上資助房屋設轉讓限制，令資助房屋的優勢大幅減少，促使許多準買家紛紛轉投私人物業市場，進一步帶動一手私宅成交。

樓市調查顯示，逾9成受訪者預計選購私人住宅。

預料下半年減息、第二季住宅交投按季升約9%

香港置業行政總裁馬泰陽指，今年首季一手成交量逾4,800宗，按季增逾1.1倍，創近5年新高。二手方面，綜合土地註冊處資料顯示，今年首季二手住宅(包括私人住宅及公營房屋)成交量合共約10,270宗，亦較去年第四季逾7,000宗按季上升約4成半。

另外他表示，撤辣後本港樓市「撥開雲霧見青天」，發展商加快推盤步伐，焦點紅盤連環登場，並以貼市價推售，搶盡市場焦點，引出大量積聚已久的購買力。隨著本港樓市氣氛持續熾熱，加上市場預料美國聯儲局有望於下半年開始減息，預料本港第二季住宅交投有望挑戰16,500宗水平，按季升約9%。