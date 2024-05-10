鄧成波家族慘蝕億元　1.638億沽灣仔煥然樓　八年貶值46%

舖王鄧成波家族再錄得大幅度蝕沽個案，最新以1.638億元沽出灣仔軒尼詩道168至170號煥然樓全幢商住大廈，較2016年買入價3.03億元，帳面貶值約1.392億元或46%。



煥然樓物業地盤面積約1,915平方呎，現時為一幢14層高商住大樓，地下至閣樓為商舖，1樓至12樓為住宅，現總樓面面積約22,368平方呎，可重建面積約28,725平方呎。

新買家為潮州商會會員、曾投得坪洲蚊型住宅地

據最新資料，該全幢商住大廈在4月份以1.638億元沽出，新買家為西川香港有限公司（NISHIKAWA HK LIMITED），其公司董事包括蕭彼嘉。

據了解，蕭彼嘉為潮州商會會員，從事電器等業務。蕭彼嘉過往亦有投資本港房地產市場，如在2012年曾以1,501萬元成功投得坪洲蚊型住宅地皮，擊敗約30家財團，每呎樓面呎價1,627元，較當時勾地價高出17%，較2012年3月成交的另一幅坪洲地皮，呎價高出逾兩倍。

深灰色外牆建築物為煥然樓。（資料圖片）

2016年鄧昇耀太太名義入市、買入價3.03億

翻查資料，鄧成波家族在2016年10月，透過兒子、Stan Group主席鄧昇耀的太太葉靄璇名義，以3.03億元購入上址煥然樓全幢商住大廈。

上述物業為灣仔軒尼詩道168至170號煥然樓，最早於2018年以5.5億元放售，及後在2020年7月降至約4.5億元放售，惟相隔不足兩個月，在同年9月已再度下調5,000萬至約4億元放售，其後一直未獲買家承接。