將軍澳THE PARKSIDE兩房1176萬沽　2019年貨僅蝕2%離場

將軍澳區本月二手市場暫錄58宗成交，對比上月同期的80宗下降約28%，而成交價則略為下跌1%。其中將軍澳南THE PARKSIDE一伙兩房單位，最新以1,176萬元沽出，呎價16,494元。原業主於2019年買入帳面損失24萬元，輕微貶值2%。



美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，該單位為THE PARKSIDE 2B座中層B室，實用面積713平方呎，兩房套間隔。單位於去年11月中以1,380萬元放售，並於近期主動下調叫價至1,280萬元，直至最新成功以1,176萬元沽出，放盤半年間累減204萬元，折合呎價16,494元。

2019年買入輕微帳蝕2%

資料顯示，屋苑近期約有6宗二手成交，平均成交呎價約16,398元。原業主於2019年以1,200萬元買入上址，持貨5年，現轉手帳面虧蝕24萬元，輕微跌價2%。