馮祥記清盤｜旺角樓上舖2518萬沽　呎價6700元　持貨34年升5倍

逾40年歷史、由馮祥創立的老牌承建商馮祥記，於3月初因資金周轉問題突然宣布清盤，即日遣散所有員工。近日馮祥記持有的旺角「樓上舖」最新以2,518萬元沽出，持貨34年升值近5.1倍



成交舖位為旺角砵蘭街368至370A號耀中大廈2樓全層，建築面積約3,800平方呎，新近以2,518萬易手，呎價約6,700元。上述物業現時由永成護理之家及東江安老院承租。

物業早於1990年6月以410萬元入，持貨34年帳面賺2,108萬元，升值5.1倍。原業主為早前因資金周轉問題突然宣布清盤的老牌承建商馮祥記。

據了解，新買家為善一堂道德協會。而該協會早前亦積極買入舖位，翻查資料指，協會於去年12月亦以2,300萬元「轉租為買」購入彌敦道樓上舖自用。

馮祥記「爆煲」前半年3000萬放售葵涌地庫

據市場消息指，馮祥記集團創辦人馮祥兒子馮國強持有的工廈單位，位於葵涌石蔭梨木道57至61號根德工業大廈地庫樓層，佔地逾6,000平方呎。該工廈地庫單位，早於2023年中已經以3,000萬元叫價放售，惟放盤近一年至今仍未能沽貨套現。

據知，馮國強於2005年初以300萬元買入該地庫單位，持貨至今19年，如成功以叫價賣出，料帳面獲2,700萬元或升值9倍。

↓↓葵涌根德工業大廈地庫門口↓↓