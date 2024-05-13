商業氣氛回暖　4月工商舖買賣錄303宗　按月升近5成

政府積極推動盛事經濟，帶動本港商業氣氛回暖，4月份工商舖買賣宗數大致向上。據中原(工商舖)統計，4月份市場錄得約303宗工商舖買賣成交，按月升近五成；而買賣總金額則錄得約55.75億元，按月減少約21%。



中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，以往復活節及清明節長假期效應，工商舖物業買賣會有所放緩，但今年4月份買賣表現明顯反彈，反映政府於該月舉行連串盛事奏效，成功帶動商業活動，氣氛刺激到市場投資氣氛轉熾熱，加上工商舖物業成交價持續回落，吸引投資者趁低入市，料入市情況會持續遞增，料5月份工商舖買賣交投會穩中向上。

商舖反彈最為明顯 共錄68宗成交

工商舖三個範疇中以商舖表現反彈最為明顯。4月份錄得約68宗買賣成交，比上月大增約 66%，對比2023年同期有約15%增長。而成交金額則錄得約16.49億元，按月跌約68%，但約扣除3月份愉景新城商場約40.2億元的大額成交，4月份成交金額按月則有約36%增幅。

月内出現多個商場項目易手，包括荃灣中心商場2期11至14座基座舖位，面積約44,035平方呎，由投資者黎永滔以約2億元沽出；另外佐敦THE AUSTIN PLACE地下1,2,3,5號舖連一樓，面積約7,856平方呎，亦以約1.49億元沽出，新買家為信興集團。

佐敦THE AUSTIN PLACE。

商廈價量齊升 工廈錄194宗買賣成交

至於商廈則呈價量齊升局面，4月份共錄得約41宗商廈買賣成交，按月增約28%，成交金額亦錄得約14.98億元，按月增約39%。月内指標甲廈美國銀行中心更出現兩宗矚目成交，包括山東如意集團沽出23樓全層樓面，面積約13,880平方呎，作價約2.5億元，較2018年時購入價計，貶值約64%；而德祥地產亦以約2.6億元沽出同廈30樓總部全層連4個車位，面積約13,880平方呎，持貨20年，轉手帳面則賺近1.6億元，升值約1.5倍。

至於工廈方面，4月份共錄得約194宗工廈買賣成交，按月增約49%，成交金額則錄得約24.27億元，按月亦大增約兩倍。月内亦出現大宗成交，當中宏安地產將引入其士作為油塘工業大廈第4座重建項目的合作夥伴，作價約7.97億元。