The YOHO Hub II 周六次輪銷售213伙　入場單位665.37萬起

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 今日（14日）公佈最新銷售部署，落實本周六（18日）展開次輪銷售，共推213伙單位應市，入場單位665.37萬元起。



次輪銷售的單位，包括3號價單141伙，以及1、2號價單未推售的72伙，包括107伙2房單位，以及106伙3房單位，折實價介乎663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價13,484元至18,843元。折實平均呎價為15,640元。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於周四（16日）截票。次輪銷售將設有大手客組別，分A及B組揀樓，A組買家需購至少1伙實用面積600平方呎或以上的單位，或2伙至4伙其他指定單位；而B組買家可購1至2伙。

新地代理總經理陳漢麟。

首輪吸金20億 加推141伙

The YOHO Hub II 首輪發售即日沽清210伙，成功吸金約20億元。同日，落實加推價單第3號，涉及141伙，折實平均呎價為16,188元。

當中，戶型涵蓋兩房至三房，其中77伙為兩房，64伙為三房，實用面積由436平方呎至903平方呎，折實售價由663.57萬元至1462.35萬元，折實呎價由14,732元至18,843元。