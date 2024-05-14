見樓價仍低水、睇好樓市發展 準新人擲390萬買屯門三房築愛巢
撰文：黃祐樺
出版：更新：
樓市氣氛好轉，有準新人見樓價仍處低位，睇樓後決定把握時機擲390萬元買屯門怡樂花園三房作婚後安樂窩。 原業主持貨29年，轉手賺近三球離場。
中原地產分行經理曾慧敬表示，是次成交為屯門怡樂花園1座低層F室，實用面積511平方呎，屬三房間隔，座向西面。據知，單位最初於3月中以420萬元叫價放盤，經雙方議價後，業主同意減價30萬元，終以390萬元沽出，呎價7632元。
見樓價仍低水、睇好樓市發展
至於，新買家為一對準新人，見目前樓價仍處低位，樓市發展亦向好，亦於睇樓後認為單位間隔四正，價錢符合預算，考慮不久便決定把握時機入市。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為423萬元，而恒生估價則為431萬元。即最新成交價較估價低7.8%至9.5%。
據知，原業主於1995年9月以103萬元買入，持貨29年，是次轉手帳面獲利287萬元，單位期內升值2.78倍。
旺角Elize PARK首宗撻訂單位重售 兩個月賣貴4%、618.8萬沽出上水高爾夫景園特色三房848萬沽、呎價7500元 連天台同有蓋車位元朗采葉庭三房609萬沽 九年僅漲價9萬 料終需明賺實蝕離場傅世彪家族1.5億沽尖沙咀大廈 5年勁蝕1.7億、帳面蒸發逾一半影后毛舜筠2420萬沽康樂園花園洋房 持貨13年轉手帳賺逾六球