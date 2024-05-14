見樓價仍低水、睇好樓市發展　準新人擲390萬買屯門三房築愛巢

樓市氣氛好轉，有準新人見樓價仍處低位，睇樓後決定把握時機擲390萬元買屯門怡樂花園三房作婚後安樂窩。 原業主持貨29年，轉手賺近三球離場。



中原地產分行經理曾慧敬表示，是次成交為屯門怡樂花園1座低層F室，實用面積511平方呎，屬三房間隔，座向西面。據知，單位最初於3月中以420萬元叫價放盤，經雙方議價後，業主同意減價30萬元，終以390萬元沽出，呎價7632元。

見樓價仍低水、睇好樓市發展

至於，新買家為一對準新人，見目前樓價仍處低位，樓市發展亦向好，亦於睇樓後認為單位間隔四正，價錢符合預算，考慮不久便決定把握時機入市。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為423萬元，而恒生估價則為431萬元。即最新成交價較估價低7.8%至9.5%。

據知，原業主於1995年9月以103萬元買入，持貨29年，是次轉手帳面獲利287萬元，單位期內升值2.78倍。