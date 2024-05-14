元朗采葉庭三房609萬沽　九年僅漲價9萬　料終需明賺實蝕離場

二手市場交投增加，元朗采葉庭有業主以609萬元沽三房套，持貨9年轉手賺9萬元，惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後，料需實蝕離場。



美聯物業分行區域經理王偉健表示，是次成交為元朗采葉庭2座中層C室，實用面積約617平方呎，屬三房套間隔。據悉，單位早前670萬元叫價放盤，終近日吸引區內街坊洽購，經雙方議價後， 業主同意減價61萬元，終以609萬元沽出單位，呎價約9,870元。

持貨9年轉手賺9萬

參考同類成交單位屬2座低層C室，實用面積相同，單位於5月初以590萬元沽出，呎價9,562元。 另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為617萬元，而恒生估價則為598萬元，即最新成交價於範圍內成交。

據知，原業主2015年以600萬元入市，持貨至今9年，是次轉手獲利9萬元，單位期內升值1.5%，惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後需實蝕離場。