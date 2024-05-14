舖王鄧成波家族再沽貨　3500萬沽尖沙咀彌敦道地庫　8年貶值43%

有「舖王」之稱的已故商人鄧成波，其家族近年頻頻沽貨套現。市場消息指，其家族持有的尖沙咀彌敦道喜利大廈地庫全層，新近以3,500萬元沽出，較原業主於2016年6,200萬元買入價低出2,700萬元，或43.5%。



是次成交舖位為尖沙咀彌敦道81號喜利大廈地庫全層，建築面積約為5,476平方呎，舖位新近以3,500萬元成交，呎價近6,392元。舖位目前由健身室Fit 24租用，月租達12.5萬元，租約期直至2026年5月31日完結，料新買家可享租金回報4.3厘。

據了解，上述舖位由有「舖王」之稱的已故商人鄧成波持有，鄧成波於2016年以6,200萬元買入舖位，即持貨8年舖位大幅跌價2,700萬元，或43.5%。

已故舖王鄧成波。

早前「低水」放售舖位 意向價6000萬

事實上，上述舖位鄧成波家族於去年亦曾叫價出售，當時更以「低水」價作招徠。當時，其家族委託美聯以意向售價約6,000萬元，折合每平方呎約9,523元叫價放盤，唯最終無人問津。

而代理亦以2022年類似成交作對比，指出2022年7月與物業同處彌敦道的鄰近地庫，以呎價約1.3萬成交，相較之下賣家放售價格「低水」。