荃灣「紅磚屋」美港貨倉招標、市值逾20億　丟空超過四十年

位於荃灣巿中心的「紅磚屋」美港貨倉，閉門深鎖逾四十年，三年前有市民發現美港貨倉重開，更有重型車輛進出。有市場消息指出，「紅磚屋」美港貨倉最新有新進展，最新將推出招標，並於7月8日截標。據了解，該幢物業市值逾20億元。



「紅磚屋」美港貨倉涉及兩幢貨倉，當中美港貨倉樓高3層，面積約10.1萬平方呎，而美港貨倉2座樓高4層，總樓面約9.54萬平方呎，兩項目總樓面約19.7萬平方呎。據了解，美港貨倉原由數名老牌業主持有數十年，因個別業主失聯，其他業主向法庭申請交由清盤人進行招標。

該幢物業曾作貨倉用途，現已交吉多年。項目鄰近港鐵荃灣站，附近為荃灣政府合署，以及中染大廈、新領域廣場等。

地盤面積7萬呎 補地價後可重建80萬呎

據了解，上述項目地盤面積高達7萬平方呎，為區內罕有大型地盤，有重建價值，新買家買入地盤可補地價重建為商廈，料地積比率11.4倍，可重建面積約80.3萬平方呎。

另有資料顯示，美港貨倉的創辦人為蔡聲白，1894年在浙江出生，畢業於美國麻省理工。在回流中國後，與上海絲綢大王莫觴清的女兒結婚，其後接手了上海美亞織綢廠，後因40年代未內地政局動蕩，蔡聲白移居香港，成立香港美亞織綢廠，於荃灣青山公路荃灣段現址設倉，並命名為美港貨倉。

貨倉自1977年後丟空至今

而美港貨倉正是當年留下的產物，至1977年，蔡聲白離世後，貨倉就一直空置，當年附近的工廠建築如中國染廠（中染大廈的前身）隨著時間演變成為商業大樓及商場，只有美港貨倉仍原汁原味保留原址，閉門深鎖逾40年。