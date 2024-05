星星地產(1560)旗下大角咀工廈雲之端公布最新銷售狀況。發展商表示,項目已售出227伙,佔單位總數的97%,僅剩6伙,建築面積呎價由逾7,000元至約10,000元不等。入場單位為27樓12室,建築面積為137平方呎,售價137.411萬元。



星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示,項目新近亦沽一伙,涉及為20樓8室,建築面積為420平方呎,成交價為290萬元,呎價6,905元。

李平山續指,集團正為牛頭角偉業街綜合發展項目作前期準備,至於會否補地價改劃成商廈項目,他續指,暫未公布。

星星地產(1560)旗下大角咀工廈雲之端。

元朗雨後累沽近8成 預告部份單位溫和提價

星星地產銷售及市場推廣高級經理劉穎欣指,旗下「雲之端 The Cloud」工廈項目與元朗「雨後 After The Rain」住宅項目的單位快將售罄,其中「雨後 After The Rain」更已售出近8成的單位。預告項目或於未來數天更新價單,部份單位將溫和提價或縮減優惠。