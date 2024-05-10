屯門活化工廈匯賢一號連沽4伙　套現2213萬

新資本投資者入境計劃接受申請，入場銀碼較細的工廈物業受關注。位處屯門的活化工廈ONE VISTA匯賢一號近期交投暢旺，近期單周售出4伙高層單位，沽出的單位多為連租約，涉及總金額約2,213萬元，折合呎價約9,190元。



中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，屯門新合里1至3號匯賢一號，新近於4月份連沽4伙高層單位。單位實用面積525至779平方呎，成交價約390萬至580萬元。4伙單位均連租約，平均租金回報約3.13厘，買家以投資客為主。

項目出租率達9成

同時，項目於4月份單月錄得約30宗租賃成交，呎租約23至28元不等，整體項目入駐率達九成。而租客類別亦多元化，除傳統辦公室外，租客行業亦涵蓋美容、教育、中醫及物理治療等行業。