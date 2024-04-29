馮祥記爆煲｜馮國強私人放售葵涌地庫索3000萬　夾Band勝地散Band

逾40年歷史、由馮祥創立的老牌承建商馮祥記，於3月初因資金周轉問題突然宣布清盤，即日遣散所有員工。有市場消息透露，其兒子祥記馮祥建築副董事總經理、香港營造師學會前會長馮國強，他私人持有的一伙葵涌工廈地庫單位，原來早於馮祥記「爆煲」前半年，即2023年中，以3,000萬元叫價放售物業，不過至今仍未能沽出。



據知該地庫單位由於2005年以300萬元買入，近年一直作為馮國強或相關人士經營的音樂共享空間SOGNO，過往曾舉辦過多場音樂會。



馮祥記「爆煲」前半年3000萬放售 代理：今次屬正常放盤

據市場消息指，馮祥記集團創辦人馮祥兒子馮國強持有的工廈單位，位於葵涌石蔭梨木道57至61號根德工業大廈地庫樓層，佔地逾6,000平方呎。該工廈地庫單位，早於2023年中已經以3,000萬元叫價放售，惟放盤近一年至今仍未能沽貨套現。

據資料顯示，該地庫單位登記業主為馮國強（Fung Kwok Keung Conrad），即為馮祥記集團創辦人馮祥兒子、其建築有限公司副董事總經理。馮國強同時亦為香港營造師學會上一任會長。

馮國強2005年初300萬入市

值得留意的是，老牌承建商馮祥記3月初突然「爆煲」宣布結業清盤，期後該公司被富邦銀行分4案入稟高等法院，指向馮祥記、馮祥子女及其他相關公司追討至少6,966萬元債項，並須交出6個抵押物業。

不過上述工廈地庫單位則不屬於要求交出的六個抵押物業之一，而區內代理亦表示今次屬正常業主放盤。據知，馮國強於2005年初以300萬元買入該地庫單位，持貨至今19年，如成功以叫價賣出，料帳面獲2,700萬元或升值9倍。

↓↓葵涌根德工業大廈地庫門口↓↓

2018年成立音樂共享空間SOGNO 曾吸不少樂隊開SHOW

上述地庫單位目前正由音樂共享空間SOGNO使用，該公司料由馮國強等相關人士營運。資料顯示，音樂共享空間SOGNO以共創空間集團有限公司（SOGNO GROUP LIMITED）作登記，其公司董事包括馮國強等相關人士，於2018年成立，前身為李連建築工程有限公司。

馮祥記「爆煲」後即煞停音樂會 SOGNO終5月1號結業

翻查資料，SOGNO過往舉辦過不少音樂會，為夾Band勝地、地下Band場。不過令人感到可惜的是，SOGNO原定於3月舉辦BLEND IN 2024音樂會，亦因馮祥記於3月初「爆煲」後即時煞停，而SOGNO事後亦在社交網站發文指煞停是因為「受各種因素影響」。

最終，SOGNO於4月13日亦宣佈將於5月1日正式結業，意味又一個「Band友勝地」落幕。

樂隊逆流、ERROR成員保錡亦曾表演

而事件上，SOGNO亦提供不少專業的錄音及音響設備，當中包括開放式共享空間、錄音室、佔地千尺並可容納60人的排練空間等。過去亦曾吸引不少樂隊到場舉辦主題音樂會，當中香港樂隊逆流、女子獨立樂團WHIZZ、創作歌手盧華（Lowa）等亦曾為座上客。

另外，ViuTV亦曾經於SOGNO拍攝ERROR自肥企画，當中ERROR成員保錡在台上表演結他，更在完成表演後感觸落淚。

↓↓音樂共享空間SOGNO↓↓