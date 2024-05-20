康城12B期PARK SEASONS加推90伙　入場費455萬起　擬周末再賣樓

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，昨日（19日）加推價單3號，涉及90伙，折實平均呎價15,122元，入場單位454.6萬元，屬一房連開放式廚房間隔。



該批90單位位於第2A座，包括85伙標準戶及5伙連平台特色戶，戶型涵蓋一至兩房間隔，當中一房開放式廚房佔54伙、兩房開放式廚房佔30伙、兩房梗廚佔6伙，實用面積由283至496平方呎，折實售價由454.6萬元至777.9萬元， 折實呎價14,018元起。

以折實金額計算，近95%單位低於700萬元，全數單位低於800萬元。是次90個單位預計，折實可套現約5.07億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右二）

入場費454.6萬元 周末展開新一輪銷售

入場單位屬第2A座9樓E單位，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積322平方呎，價單定價516.5萬元，價單呎價16,040元，扣除最多折扣優惠後，折實售價454.6萬元，折實呎價14,118元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，短期公布銷售安排，最快周末展開新一輪銷售。SEASONS系列累沽722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元。