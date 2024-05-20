觀塘全海景寫字樓蝕三成放售　宏基資本大廈每呎索價7500元

觀塘海景寫字樓低價放售。第一太平戴維斯表示，獲業主委託出售觀塘海濱道135號宏基資本大廈9樓連4個私家車位，物業總建築面積約12,029平方呎，以交吉形式出售。



第一太平戴維斯投資部資深助理董事潘國能表示，物業除享有180度維港及郵輪碼頭海景外，間隔亦方正實用，是次物業叫價相當吸引，扣除4個私家車位後呎價僅約7,500元。此外，現時本物業市值呎租約25元，單位租出後預計回報高達4%。

2021年買入價1.35億、呎價1.12萬

據了解，宏基資本大廈9樓原本由第一集團持有，於2018年底透過公司轉讓形式買入，當時成交價約1.56億元，呎價1.3萬元，隨後物業一直用作集團總部。其後於2021年轉售，當時作價約1.35億元，呎價1.12萬元，當時已帳面貶值2,100萬元或13.5%。

若以最新意向呎價7,500元作比較，較3年前的1.12萬元低約三成，而較2018年約1.3萬元則累挫42%。

潘國能又指出，對比去年9月破產欠薪保障基金委員會近以2.325億港元買入毗連的絲寶國際大廈21樓全層單位（呎價約1.39萬港元）有大幅折讓。