以小博大｜朗屏邨兩房123萬沽　07年僅10萬入市　今勁賺一球離場

二手市場交投放緩，元朗區公屋、私樓二手成交兩極化。元朗公屋朗屏邨有兩房業主17年前以10.3萬元入市，是次轉手成功「以小博大」，勁賺逾一球。不過，同區半新盤映御有業主以565萬元蝕沽兩房單位，帳面輸29萬元離場。



朗屏邨兩房123萬沽 勁賺逾一球離場

美聯物業分行助理區域經理馮根明表示，是次成交為元朗朗屏邨石屏樓低層04室，實用面積約349平方呎，屬兩房間隔。據知，單位兩個月前以未補地價138萬元於綠表市場放售，經雙方議價後，單位減價15萬元，終以123萬元沽出，呎價約3,524元。據知，新買家為區內用家。

據知，原業主2007年以10.3萬元買入，持貨17年，是次轉手帳面獲利約112.7萬元，單位期內升值10.9倍。

元朗朗屏邨。（資料圖片）

半新盤映御兩房565萬蝕沽

不過，同區二手成交出現兩極化，中原地產副區域營業經理王勤學表示，半新盤映御1座中層D室、兩房需蝕沽離場。該單位實用面積488平方呎，最初以618萬元叫價放盤，減價53萬元或8.6%，終以565萬元沽出，呎價11,578元。

據知，原業主於2016年以594萬元一手買入，持貨8年，是次轉手帳面蝕讓29萬元，單位期內貶值4.9%。