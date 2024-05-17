美聯：4月二手私樓蝕讓比例高達三成　持貨5年以下九成輸錢

二手蝕讓比例維持約三成水平。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，根據已知上手購入價的二手私樓註冊個案，並扣除已知內部轉讓、特殊成交個案等計算，4月份帳面獲利比率約69.5%，與3月份約69.6%相若，相信其中原因與撤辣後樓價止跌有關。值得留意，持貨5年或以下的帳面獲利僅佔約1成，即有約9成貶值，相信與近年樓價回落有關。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以4月份已知上手購入價的二手私樓註冊個案按持貨年期劃分，持貨逾5至10年轉售的佔比最多，4月錄達28.9%；持貨逾10年至15年轉售的佔比亦錄約26.4%，即持貨逾5至15年轉售合共超過5成半，相信與此持貨年期換樓活動較活躍有關。

值得留意，2月底樓市全面撤辣，其中撤銷額外印花稅（SSD）令近2年入市的業主即時鬆綁，惟持貨2年或以下的轉售個案僅佔約1.8%，佔比依然處極低水平。

↓↓每月二手私樓帳面獲利比率↓↓

持貨5至10年獲利比例不足一半 5年以下比例低至1成

若以二手私樓個案按持貨年期劃分，4月份持貨逾15年的個案高達99%以上帳面獲利離場；持貨逾10至15年亦接近97%；反觀，持貨10年或以下個案的帳面獲利比率明顯大減，當中持貨逾5至10年的帳面獲利約47.6%。值得留意，持貨5年或以下的帳面獲利僅佔約1成，相信與近年樓價回落有關。

↓↓4月已知上手購入價的二手私樓各持貨年期的帳面獲利比率↓↓