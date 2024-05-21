3月份私樓再現「零動工」　首季僅1148伙、按年跌四成

新盤積累不少待售餘貨，發展商並不急於動工，致令私宅動工量再次減速。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署今日發表的最新數據，2024年三月份全港未有私人住宅項目動工，為自去年一月以來，相隔14個月後再現「零動工」的情況，亦為2002年以來出現的第9次按月「零動工」；至於今年首季私宅動工量累計1,148伙，較去年同期減少40%。



此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2024年三月份全港共有6個項目，合共1,381個私人住宅單位落成，較二月份的1伙大增1,380倍；至於今年首季累計共4,977伙私宅落成，較去年同期的6,796伙減少近27%，為近三年同期最少。

↓↓獲發佔用許可證的落成私宅單位統計↓↓

根據資料顯示，三月份本港共有6個私宅項目正式落成，當中規模最大的是屯門掃管笏「凱和山」，涉及693伙；其次為同區的「飛揚2期」涉400伙；至於元朗大旗嶺266號(112伙)、半山區衛城道8號1期(106伙)、衛城道8號2期(66伙)及淺水灣南灣道39號(4伙)亦於期內竣工。

按地區劃分，今年首季新界區共有5個項目、合共4,158個單位落成，佔整體比例約83.5%；九龍區也有5個項目落成，涉及單位總數642伙，佔同期整體私宅落成量近12.9%；港島區則有4個項目落成，涉及177伙，佔整體私宅落成量約3.6%。

YOHO WEST料年內取得入伙紙

陳海潮指出，今年首季私宅落成量達差估署預測全年22,270伙的22%，預料年內有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括天水圍「YOHO WEST」第1期(1,393伙)及大角咀「利奧坊‧壹隅」(614伙)等，加上其他中小型項目，初步估計今年全年落成量可達約2.3萬至2.5萬伙水平。