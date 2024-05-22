西半山美麗臺重建豪宅獲批入伙紙　涉172伙、最大分層戶近八千呎

恒地（0012）等重建的西半山美麗臺項目獲批入伙紙，據屋宇署資料，最大單位面積接近8,000平方呎，較原有方案縮細逾一成，不過依然屬於罕有超大型分層戶。



西摩道4A至4P號美麗臺早於20年前展開收購，收購財團為恒地及新世界（0017），在2016年完成收購並展開重建。其後在2019年9月獲屋宇署批出動工紙重建，而在今年3月獲批入伙紙（佔用許可證）。

據屋宇署資料，上述項目現時為衛城道8號，分為兩期，各自興建1幢44層高的分層住宅，提供合共172伙。其中第1期提供較多中型單位，總數96伙之中，有8成屬於實用樓面面積（Usable Floor Area，扣除廚房及廁所後的實用面積，下同）少於900平方呎。至於第2期提供66伙，最細實用樓面面積1,441平方呎起，其中最大的一個單位面積更達7,968平方呎。

資料顯示，2019年項目獲批動工時，當時項目設有兩個面積分別為8,892及9,096平方呎單位，即目前樓盤最大樓王單位面積縮小12%。據了解，現時全港單一分層單位最大料為鴨脷洲豪宅凱玥的頂層複式，實用面積9,336平方呎。