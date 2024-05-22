伯恩光學楊建文3050萬購觀塘福昌大廈頂層　鄧成波家族貨13年升9%

伯恩光學始創人楊建文或相關人士再次擴大其在觀塘的物業版圖，近日以3,050萬元向鄧成波家族買入觀塘開源道工廈福昌大廈頂層單位，目前持有該大廈至少三層樓面。



是次成交為開源道63號福昌大廈13樓頂層單位，面積約7,712平方呎，新近以3,050萬元成交，呎價約3,955元。

該單位原由鄧成波家族持有，鄧成波於2011年以2,800萬元買入物業，持貨13年目前轉手，帳面獲利約250萬元，單位期內升值約9%。

至少擁有三層樓面業權

新買家為有「手機屏幕大王」之稱的伯恩光學始創人楊建文。楊建文在過去數年間至少三次買入該大廈全層單位，當中包括2021年以6,200萬元，向鄧成波家族購入福昌大廈一樓全層，面積約10,640平方呎，呎價約5,827元。以及去年以6,656萬元向投資者羅守輝買入物業3樓全層。目前楊建文至少持有該大廈三層樓面。

手機屏幕大王頻買觀塘區物業

翻查資料，楊建文上月向同樣屬鄧成波家族以1.5億元買入觀塘開源道駱駝漆大廈地廠，上述物業鄧成波家族持有持貨14年跌價59%，帳面蝕讓約2.16億元。另外，楊建文近年亦大手買入觀塘區物業。當中包括，收購開源道業發工業大廈1期、2期、年運工業大廈，，並透過強拍統一業權，將上述三個工廈佔地約5萬平方呎，合併重建為樓高39層甲廈，總樓面約72萬平方呎。楊建文亦曾向鄧成波家族以6,200萬元買入觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈

另外，楊建文亦買入多間觀塘商廈，包括寧晉中心多個單位，以及收購至少逾45.7%觀塘萬年工業大廈業權。