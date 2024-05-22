樂壇天后王菲6450萬沽深灣9號　較劉嘉玲上月沽同類單位平近千萬

樓市交投回暖，名人沽貨個案陸續浮現，有著樂壇天后之稱的王菲於上月以6,450萬元，沽出持有的香港仔深灣9號四房單位，帳面獲利逾1,000萬元。而藝人劉嘉玲於上月亦沽出同屋苑同類型單位，惟作價較王菲的單位成交低約930萬元。



王菲所沽成交單位為香港仔深灣9號第一座中層A室，單位實用面積1,949平方呎，屬四房間隔。原業主早前叫價8,000萬元放盤，惟因應市況減價1,550萬元，或19%，於上月底以6,450萬元成交易手，呎價33,094元。

持貨逾12年帳面獲利逾千萬

上述單位早前由一間海外注冊公司Clayton Worldwide Holdings Limited持有，該公司早於2011年以逾5,233萬元一手買入單位，而當時買賣文件亦由王菲經理人陳家瑛代為簽署，據了解王菲為單位實際用家。

在買入單位後，王菲亦斥170萬元買入屋苑一個車位，計及車位買入價即總成本為5,403.6萬元，以上述成交價作計算，王菲持貨逾12年帳面獲利近1,046.4萬元，單位期內升值19.4%。

較劉嘉玲上月沽同類單位平千萬

翻查資料指，藝人劉嘉玲2011年同樣買入深灣9號單位，其中一伙單位更只較王菲是次售出樓高一層，單位面積、間隔完全相同，而該單位上月連車位以7,380萬元沽出，呎價37,865元。意味著王菲是次賣出單位較一個月前劉嘉玲售出單位賣平930萬元或12.6%。