香港基督教會斥3653萬入市　連掃3伙觀塘商廈單位、每伙呎價8千

市場再錄宗教團體入市工廈個案。香港基督教會最新一連買入億京旗下觀塘電訊一代廣場的3個單位，涉及成交金額約3,653.6萬元，平均呎價約8,000元。



市場消息指，上述單位為觀塘電訊一代廣場中層A、B及C1室，建築面積分別為1,643平方呎、2,122平方呎及802平方呎，成交價合共約3,653.6萬元，折合平均呎價約8,000元。

資料顯示，新買家為The Hong Kong Church of Christ Co. Ltd，即香港基督教會。

教會近年多次入手工廈單位

香港基督教會過去亦曾多次入市工廈單位。包括於2020年底以4,996.2萬元買入灣仔東區商業中心中層全層，全層面積約4,542平方呎，折合呎價約11,000元。早期亦曾於2017年買入同由億京發展的沙田石門京瑞廣場11樓J及K室，當時成交價為2,142.72萬元。