投資者黎永滔2800萬沽尖沙咀美麗都舖　持貨15年帳蝕42%

資深投資者黎永滔近期頻頻蝕讓沽貨，以2,800萬元沽出尖沙咀彌敦道一個地舖連一樓物業，較2009年買入價4,800萬元，帳面蝕讓約2,000萬元或42%。



上述成交個案為尖沙咀彌敦道54至64B號美麗都大廈地下34號舖及1樓28號舖，新近以2,800萬元沽出，舖位面積約1,067平方呎。新買家為蔣氏國際控股(香港)有限公司（CHONGS GLOBAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED）。

據了解，原業主為資深投資者黎永滔及相關人士，早於2009年以4,800萬元購入上址，轉售物業帳面蝕讓約2,000萬元或42%。

上月率先3050萬沽出同一大廈舖 蝕一半

事實上，黎永滔在4月份亦有沽出美麗都大廈的舖位物業。他在4月中以3,050萬元沽出美麗都大廈地下35號舖，面積為593平方呎，以成交價3,050萬元計算，呎價為51,433元。有消息指出黎永滔於2008年以6,280萬元購入有關舖位，即持貨16年，帳面蝕3,230萬元或貶值51%。