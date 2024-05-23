晶苑地產羅正達2.2億買長沙灣酒店　鄧成波家族明賺實蝕改裝費

「舖王」鄧成波家族在5月初以2.2億元沽出沽售長沙灣「旭逸雅捷酒店．荔枝角」，承接新買家為晶苑地產羅正達。據了解，物業前身為商廈，由鄧成波家族於2012年以2.18億元買入並改裝為酒店，是次沽貨雖然帳面賺200萬元，但相信計及改裝酒店的成本後將「明賺實蝕」。此外，上述酒店在2023年6月份推出放售，當時市值約4.1億元。



「旭逸雅捷酒店．荔枝角」位於長沙灣永康街42A號，前身為一幢1997年落成、21層高的綽榮商業大廈，於2022年完成酒店改建工程。項目佔地面積3,540平方呎，總面積38,762平方呎，於4月底以2.2億元沽出，呎價5,676元。

該酒店項目提供119間客房，平均每間客房作價185萬元，物業設有3個私家車車位及1個貨車上落貨設施。

晶苑羅正達3年前斥5520萬買觀塘工廈

物業新買家為ENRICH STANDARD LIMITED，公司董事為羅正達（NICHOLE），即為晶苑地產董事羅正達。翻查資料，羅正達近年亦有入市舉動，如在2021年9月份以5,520萬元買入觀塘勵業街5號振業工業大廈8樓及10樓C室。

鄧成波2012年買入價2.18億 其後再改裝為酒店

據了解，鄧成波家族於2012年以2.18億元買入上述商廈，並改裝為酒店，於2022年開業。是次交易連同酒店裝修、傢俬出售，新買家毋須額外斥資裝修，即可投入營運。