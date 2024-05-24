地政署擬收回古洞南150幅私地、涉15.6公頃 以設立農業園第二期
撰文：李明珠
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地政總署今日（24日）宣布，根據《收回土地條例》（第124章）擬議收回位於古洞南的土地，以設立農業園第二期首階段。
擬議收回的私人土地合共150幅，涉及面積約15.6公頃。相關公告張貼於擬議收回的土地或其附近的顯眼地點，該公告及收地圖則的副本亦上載至地政總署網頁。根據區議會文件，農業園第二期佔地約82公頃，當中約66公頃屬私人土地。
2016年施政報告落實新農業政策
政府在2016年《施政報告》中宣布落實新農業政策，以推動本地農業現代化及可持續發展。 新農業政策的其中一項主要措施是設立由政府管理的農業園，以協助培育農業科技發展和管理現代化農場方面的知識，並促進相關的知識轉移，從而提升生產力。
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