地政署擬收回古洞南150幅私地、涉15.6公頃　以設立農業園第二期

地政總署今日（24日）宣布，根據《收回土地條例》（第124章）擬議收回位於古洞南的土地，以設立農業園第二期首階段。



擬議收回的私人土地合共150幅，涉及面積約15.6公頃。相關公告張貼於擬議收回的土地或其附近的顯眼地點，該公告及收地圖則的副本亦上載至地政總署網頁。根據區議會文件，農業園第二期佔地約82公頃，當中約66公頃屬私人土地。

收回土地以便在古洞南設立農業園 - 第二期首階段相關憲報圖則。（地政總署資料）

2016年施政報告落實新農業政策

政府在2016年《施政報告》中宣布落實新農業政策，以推動本地農業現代化及可持續發展。 新農業政策的其中一項主要措施是設立由政府管理的農業園，以協助培育農業科技發展和管理現代化農場方面的知識，並促進相關的知識轉移，從而提升生產力。