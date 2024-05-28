利駿陳洪楷1.5億購柯士甸道商住樓　傅世彪家族蝕53%

核心區錄得逾億元大額成交。木器大王傅世彪家族持有的尖沙咀柯士甸道108號全幢及106號一單位以約1.5億元沽出，平均呎價約7,250元。新買家為上巿公司利駿集團（8360）主席陳洪楷等相關人士。



上述成交為柯士甸道108號耀基大廈地下商舖、1樓商業部份以及23個住宅單位，總面積約20,689平方呎。

利駿集團主席陳洪楷表示，物業位處核心商住地段，三鐵匯聚，是難得的投資機會。步行至港鐵佐敦站約2分鐘，同時毗鄰香港理工大學及幾間本地大學，相信有龐大住宿需求，看好物業升值潛力，實屬難得投資機會。預計將為物業進行增值改造，提供高質素服務式住宅給區內上班人士及來港學生等。

該物業原業主為傅世彪家族，於2019年以約3.2億元購入該物業，持貨5年帳面蝕讓約1.7億，幅度高達53%