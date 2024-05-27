鰂魚涌「八按」銀主盤2500萬沽　較叫價打六折、勁蝕700萬離場

市場氣氛輕微回落，部分銀主盤為求沽貨大幅劈價吸客。鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES有一伙「8按」銀主盤最新以2,500萬元蝕沽，呎價18,477元，創歷史新低。最新成交價較買入價蝕近700萬元，9年間帳面蒸發21.7%。



涉及的單位為MOUNT PARKER RESIDENCES中層C室，實用面積1,353平方呎，四房間隔。單位早前淪為銀主盤後以4,180萬元叫價放售，其後一度大劈價至2,800萬元但仍未獲承接。最終於近日成功以2,500萬元成交，累減1,680萬元即約40%，折合呎價18,477元。

翻查資料，屋苑過往有約11宗二手成交，呎價由19,930元至29,488元。反映是次成交呎價創屋苑歷史新低。

↓MOUNT PARKER RESIDENCES中層C室↓

+ 3

2015年一手買入後8次抵押、銀主蝕7球沽貨

資料顯示，原業主於2015年以3,194.2萬元一手買入單位後，曾8次抵押單位借貸，包括於去年5月向財務公司承借一筆高達2,760萬元的貸款。其後單位因未能償還欠債而淪為銀主盤。

單位最新遭銀主低價沽貨，成交價較當年蝕讓694.2萬元，9年樓價貶值近22%。