投資客執平貨　560萬承接中環單幢銀主盤　原業主5年勁蝕225萬

近期市場不時錄得銀主盤成交。中環景怡居一伙兩房銀主盤新近以560萬元沽出，呎價17,555元，單位5年間貶值225萬元或28.7%。



中原地產高級資深分區營業經理梁志昌表示，成交單位為中環景怡居中高層C室，實用面積319平方呎，屬兩房間隔。單位為銀主盤，早前開價675萬元，最新以560萬元沽出，平均實用呎價17,555元。

↓↓景怡居中高層C室↓↓

2019年買入勁蝕225萬

據了解，新買家為外區投資客，見單位造價吸引，加上看好區內租金升值潛力，故入市單位作長線收租之用。按單位市值租金約1.7萬元計，新買家料可享約3.6厘回報。

原業主則於2019年以785萬元買入單位，5年間貶值225萬元或28.7%。