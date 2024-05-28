將軍澳都會駅凶宅撻訂後640萬沽 新買家議價80萬 平市價逾3成
撰文：李明珠
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市場錄事故盤成交。將軍澳都會駅一伙三房凶宅早前遭撻訂後最新以640萬元沽出，呎價10,843元，較正常市價低出逾3成。據悉，去年11月時有一名女子從同座高處墮下，並飛墮至該單位平台。救護員到場證實事主當場不治。
香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，上述單位為都會駅3座低層C室，實用面積590平方呎，三房套間隔連538平方呎平台。單位於上月叫價720萬放盤並以原價沽出，但其後遭買家撻訂。單位減價後最新再獲買家洽詢，成功以640萬元重售，累減80萬元，折合呎價約10,843元。
由於單位為事故盤，根據恒生銀行網上物業估價顯示，單位未有估價。不過中銀則估價800萬元，較成交價高2成。
較正常市價低逾三成
有代理指出，單位為平台特色戶，正常市價應為950萬元左右，即是次單位成交價較正常市價低約32%。翻查資料，屋苑同類特色單位數量不多，對上一宗同類成交為2座6樓D室，實用面積597平方呎，三房間隔。單位於2020年1月以997萬元成交，呎價16,700元。
原業主於2010年4月以455萬元購入，持貨14年轉手帳賺185萬元，升值約41%。
去年墮樓事主跌落平台
據悉，單位為事故單位。去年11月有一名女子從同座高處墮下，並飛墮至該單位平台。現場沒有檢獲遺書，救護員到場證實事主當場不治。
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