天榮站YOHO WEST加推新價單　周五銷售151伙　折實入場520萬起

新地（0016）旗下天水圍天榮站YOHO WEST昨日（27日）上載新一份價單，落實加推151伙，並訂於本周五（31日）推售，折實入場單位520.3萬元起。



新加推的7號價單，提供151伙，單位實用面積由372至696平方呎，大多屬於兩房及三房間隔，價單定價由601.59萬元至1,273.86萬元，價單呎價由14,116元至19,353元，如扣除最高13.5%折扣後，折實售價由520.3萬至1,101.8萬元，折實呎價由12,110元至16,740元。

當中，入場單位為2A座5樓A3室，實用面積410平方呎，價單定價由601.59萬元，扣除最高13.5%折扣後，折實售價由520.3萬，折實呎價約12,690元。

項目同時公布最新銷售安排，訂於本周五下午7時推售151伙，出售場點設於九龍深旺道 28 號 V Walk，當日揀選住宅物業的優先次序會以抽籤方式決定。