龍豐藥妝傳進駐星光行巨舖 月租70萬 呢個名錶品牌為上手租客
撰文：李明珠
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核心區舖位尖沙咀廣東道星光行新近錄一宗租賃成交，星光行一個近5,000平方呎複式巨舖，交吉逾兩年，最新獲藥妝店以月租70萬元進駐舖位，呎租140元，料為今年最大宗藥妝店承租個案。
上述租賃成交為廣東道星光行地下01B號舖、9B號舖及1樓101B號舖，地下面積約2,047平方呎，1樓共2,940平方呎，合共面積約4,987平方呎，屬尖沙咀核心地段巨舖。市場消息指，新租客為藥妝店，其中以龍豐藥妝進駐呼聲最高，同時料為今年以來最大宗藥妝店承租個案。
前租客為六福珠寶及浪琴名錶
原業主為華潤創業集團。前舖位租客為六福珠寶及名錶品牌浪琴，其中地下9B舖由六福珠寶於2009年租用至2015年撤出，當時租金高達41萬元。而浪琴租用的舖位至2021年7月撤出後，相關舖位一直交吉兩年至今。
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