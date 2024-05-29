差估署：4月私樓租金指數報186.9點　按月升0.92%。

據差估署最新資料，2024年4月份私樓租金指數報186.9點，較3月的185.2點，按月上升約0.92%。



各類戶型的租金指數全線報升，當中A類單位（面積431平方呎或以下）4月報207.6點，按月升0.83%。至於B類單位（431至752平方呎）報185.3點，按月升0.98%。C類單位（753至1,076平方呎）報158.8點，按月升0.89%。

大單位方面，D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報150.2點，按月升1.1%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報139.2點，按月升約1.01%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金報190.6點，按月升0.9%。；大型單位（D、E類）報146.4點，按月升1.03%。

料今年租金繼續上升5至8%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5至8%左右，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。