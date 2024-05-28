收樓2星期即租出！ 小西灣藍灣半島兩房月租1.85萬、回報3.7厘
撰文：李明珠
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近期租務市場暢旺，部分單位放租後即於短時間内獲承接。小西灣藍灣半島本月至今共錄得11宗租賃成交，當中一伙兩房業主在收樓2星期内成功以1.85萬租出單位，即享3.7厘回報。
世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島2座高層H室，實用面積436平方呎，兩房間隔，眺望山景加海景雙景。業主於本月中收樓後推出市場放租，2星期後即獲外區客查詢，並議價以每月18,500元承租，呎租約42.4元。
據悉，業主於今年2月以608萬元購入單位，並於本月正式收樓，買入3個月即獲3.7厘租金回報。
↓↓藍灣半島2座高層H室↓↓
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