差估署樓價指數連升2個月　4月報308.7點按月升0.3%　累升2.1%

據差餉物業估價署最新數據，4月份私樓售價指數報308.7點，較3月份307.8點，按月上升約0.3%，連升兩個月共2.1%。



C類單位升幅最多 按月漲0.69%

至於細分各類戶型，全線按月報升。當中升幅最多為C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報290.7點，按月升約0.69%。D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報277.5點，按月升約0.25%；而E類（1,722平方呎或以上） 單位報279.7點，按月升約0.5%。

中小型單位方面，A類單位（面積431平方呎或以下）報330.8點，按月升約0.3%；B類單位（431至752平方呎）報300.9點，按月升0.27%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報310.2點，按月升0.32%。；大型單位（D、E類）報277.9點，按月升0.29%。

4月樓價指數報308.7點 按月升0.3%。

萊坊：上半年仍有機會下跌最多5% 最快第三季減息

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，市場在政府撤辣後出現報復式反彈，按月價量齊升，但高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖慢樓價回升步伐。維持仍有預測今年樓價走勢呈L型，上半年仍有機會下跌3-5%，下半年略為回穩，全年下跌0-5%。

市場預期美國減息將會略為延遲，而香港最快第三季後半才開始減息，預計高息因素在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。