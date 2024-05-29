九展重建新方案包括住宅　甯漢豪︰發展商承諾保留12萬呎展覽場地

億京發展及資本策略（0497）等財團在2021年6月以約100億元，向合和實業買入的九龍灣國際展貿中心（九展），早前於大樓內張貼結束營運通知，及後發展商最新向城規會提出新方案，申請作住宅、商業及及工業展覽館等綜合用途，提供1,881個住宅單位。



發展局局長甯漢豪表示，發展商承諾在重建後，將保留12萬平方呎展覽場地，未來九龍東的展覽設施供應，不會因九展重建而減少。



甯漢豪又指出，預料明年上半年啟用的啟德體育園、今年起分階段開放的東九文化中心。另外，灣仔北會展中心附近及亞博館亦進行擴建，料將會增加大型會展空間超過4成，可以令九展原先的需求被其他設施吸納。

再指，城規會在審批九展重建方案時會考慮，最新用途組合是否符合用地規劃意向、會否影響九龍東作為第二個核心商業區定位、建議住宅發展是否與周邊環境兼容等因素，再去決定適合的重建方案。

發展局局長甯漢豪。（梁鵬威攝）

九展早前貼通告指營運至6月30日

事實上，九展早前已貼出結束營運通知，將營運至2024年6月30日。又指在此期間繼續如常提供服務，並感謝各租戶、客人一直對九展的支持，期待在未來以全新面貌與大家相見。

惟億京及資本策略等收購九展後，發展商一直部署重建為商廈項目，不過近年全港寫字樓市道轉差，各區商廈空置率一直處於高水平，市場一直盛傳九展重建商廈計劃或有變數。