灣仔駱克道地舖連約劈價千萬放售 酒吧為租戶 業主嗌價4600萬元
撰文：李明珠
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零售市道尚未復蘇，有業主蝕讓價放售鬧市地段舖位。灣仔駱克道一間地舖最新連租約叫價4,600萬元放售，呎價約54,117元，較2018年買入價低約300萬元，舖位跌價6%。
美聯旺舖高級營業董事劉啟聰表示，涉及的地舖為灣仔駱克道88號A號舖，建築總面積850平方呎，門闊約13呎6吋，方正實用。業主於年初曾叫價連租約5,680萬元放售，最新主動減價至4,600萬元，劈價1,080萬元或2成，折合呎價約54,117元。
蝕讓300萬放售
舖位現由酒吧以每月約13萬元承租，租約至2026年1月，若以叫價計，新買家可享約3.4厘回報。
業主於2018年以4,900萬元購入此舖，持貨6年，最新叫價較買入價低300萬元。
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