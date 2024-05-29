港島區甲廈空置率12.6%創新高　萊坊料租金續向下　全年或跌3%

萊坊今日（29日）發佈最新4月《香港每月物業市場報告》指出，港島區整體甲級寫字樓平均租金回落，整體空置率更達到12.6%新高。九龍區寫字樓租賃市場依然低迷。



報告指出，港島區整體甲級寫字樓平均租金回落至每平方呎64.2元，按年下跌5.2%。港島區整體空置率在4月份達到12.6%新高，港島區大部分子市場的寫字樓租金下跌，其中中環甲級寫字樓的租金跌幅最顯著，按年下跌9.1%。

萊坊指出市場缺乏新需求，預計香港區甲級寫字樓短期內的空置率將維持高位，2024全年租金將下跌0至3%。九龍區寫字樓租賃市場勢頭依然低迷。4月份九龍區平均月租按月下跌1.7%至每平方呎22.8元，連續第三個月下跌。

零售物業市場不明朗 業主減慢擴充計劃

至於零售物業市場方面，萊坊表示主要零售街舖的零售租賃交易有增加，但隨著零售銷售進一步下跌，零售租金繼續面臨下行壓力。

零售物業投資方面，由於零售物業租金增長潛力不足，以及業主為了維持租金回報不願意減價增加吸引力，從而影響了銷售成交。 隨著市場前景不明朗，零售商和運營者關注業務下滑的嚴重性，令他們減慢了2024年的擴充計劃。