撤辣散貨｜曼克頓山投資者撤辣後連沽四伙　套現近4500萬離場

二手市場交投暢旺，荔枝角曼克頓山有業主以2,108萬元連沽兩伙，持價近17年，單位升值逾倍。值得留意的是，該業主於撤辣至今已連沽四伙曼克頓山單位，成功吸金近4,500萬元離場。



據市場消息指出，是次成交為荔枝角曼克頓山6座高層F室及H室，實用面積分別為558及576平方呎，同屬兩房間隔。單位分別5月中以1,055萬元及1,053萬元沽出，呎價18,907元及18,281元。

荔枝角曼克頓山。（資料圖片）

持價近17年 單位升值逾倍

據知，原業主在2007年分別以495萬及498萬元買入上述兩伙單位，持價至今近17年，轉手帳賺560萬元及555萬元，單位期內升值1.1倍。值得留意的是，連同上述兩伙單位， 該業主於曾於2007年擲2,694萬元掃曼克頓山5伙單位。

撤辣後連沽四伙曼克頓山 吸金近4500萬

翻查資料，上述業主曾以今年3月，即撤辣後各以1,328萬及1,030萬元沽曼克頓山兩伙，實用面積674及576平方呎的兩房單位，當時亦大賺1.1倍及93%離場。換言之，連同今次成交的兩伙單位計，該業主於撤辣後3個多月內連沽4伙，吸金4,466萬元。