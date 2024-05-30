九建過渡性房屋「樂屋」首批租罄　餘下80伙年内推、每伙最多6人

九龍建業集團早前將旗下部分港島區的住宅單位翻新為過渡性房屋「樂屋」項目，並以象徵式租金租予社福機構九龍樂善堂。項目共提供100伙單位，首批20伙單位已完工並全數租出，餘下80伙將於年内陸續推出。



九建集團發展的「樂屋」共提供100伙住宅單位，市值租金約過千萬元。首階段推出20個位於港島區的單位已竣工並全數租出，受惠人數接近80人。而計劃餘下的80伙位於港島區鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地以及九龍區九龍城等附近地點的單位有近半亦已翻新完成，單位可供3至6人居住。單位將於今年第二至第四季度陸續交予樂善堂租予計劃的輪候人士，預計受惠人數約320人。

「樂屋」至今提供超過2200伙

樂善堂於2017年開始與地產商合作，自資翻新88個閒置住宅單位作過渡性房屋，及後獲得房屋局於資源及技術上的支援，令「樂屋」計劃擴大進行，至今已提供超過2,200個單位，惠及超過6,000個基層家庭。